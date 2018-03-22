中新網3月22日電 據台灣「中央社」報導，台灣高雄愛河被民眾發現呈現乳白的牛奶色。高雄市環保局今天(22日)否認系污染事件，稱是硫酸鈣，是自然環境及愛河河道特性等因素所產生的自然現象。

台灣高雄愛河被民眾發現呈現乳白的牛奶色。高雄市環保局22日否認系非污染事件，稱是硫酸鈣自然現象。圖片來源：「中央社」

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，愛河於每年季節變換時容易發生變色情形，經多年來水質檢測分析，結果除溶氧偏低外，酸鹼值及導電度皆正常，其他的水質項目，例如重金屬濃度接近環境基準值，甚至低於偵測極限。

由於愛河的污染源九成以上來自生活污水，高雄市環保局環境稽查科針對河水變成乳白色成分進行研究，並委託「環保署」環境檢驗所分析愛河水中乳白色的成分，經鑒定結果是因水樣中過多硫酸根離子與鈣離子，在高氣溫環境下產生硫酸鈣膠體，並因光線散色產生乳光效應，導致河水呈現乳白色。

高雄市環保局指出，硫酸鈣(化學式為CaSO4)用途十分廣泛，並非對環境有害的成分，愛河水質呈現乳白色是因自然環境及愛河河道特性等因素所產生的顏色變化，並非為污染事件。