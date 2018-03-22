2018中國安吉白茶博覽會開幕式現場 李林蔚 攝

中新網湖州3月22日電(記者 胡豐盛 實習生 李林蔚)從引種下山，到大規模種植；從建立品牌，到名揚四海。浙江安吉白茶，用短短30餘年就走完了其他茶類上百年才能走完的路。3月22日上午，正在舉行的「2018中國安吉白茶博覽會」上，上千名來自五湖四海的茶商齊聚一堂，探討白茶產業，白茶文化發展大計。

安吉地處天目山北麓，群山起伏，雲霧繚繞，是有名的竹鄉，也是白茶的原產地。

2017年度安吉白茶經銷商頒獎：最佳經銷商、金牌經銷商 李林蔚 攝

「白」是安吉白茶的特色，不過安吉白茶雖稱白茶，卻非「六大茶類」之一的白茶，實屬綠茶的變種。1982年，浙江農業資源普查時，人們在安吉天荒坪的高山上發現一株千年老茶樹——白茶祖，其嫩葉呈玉白色，后育成「白葉一號」品種，方有今日香溢天下的安吉白茶。近年來，安吉的茶民們不僅賣白茶，還在白茶園內建設了帳篷客度假酒店，將茶園變成了景區、影視劇拍攝基地，每年吸引了500萬的追星族，可謂是「一片葉子養育一方人」。

2017年，安吉白茶在中國茶葉區域公用品牌價值評估中達34.87億元，連續8年躋身全國前10強。

於此背景下，中國安吉白茶博覽會應運而生，成為中國規模最大的茶博覽會之一。

「形似風羽安吉白，入口甘醇惹人愛。杯中起舞人心醉，茶香座上待君來。」博覽會開幕式上，來自江蘇南京的一位茶商，借用一首七言詩表達著自己對安吉白茶發自內心的喜愛。

安吉縣委副書記、縣長陳永華在開幕式上說，「作為綠色產業，富民產業，『安吉白茶』已經成為安吉呈現給世界的一張金名片。」據介紹，2017年，安吉縣白茶種植面積已達17萬畝，總產量1860噸，總產值24.74億元，帶動種植戶達15800餘戶，產業鏈從業人員19.8萬人，人均增收5000元以上。

「安吉白茶，是鄉村振興理念的代表，美好生活嚮往的代表，它讓我認識了安吉，喜歡上了安吉。「農業部優農中心副主任陳金髮在當天的開幕式上，也如此評價「安吉白茶」。會上，他還代表優農中心授予了安吉「全國農產品質量安全全程式控制制體系示範縣」稱號。

從一棵茶到十七萬畝規模茶園，從手工到機械化流水線，從籍籍無名到全國知名……安吉白茶的產業發展之路，正如其葉脈一般，以一葉為始，壯大，延伸，創富一方，湧現著無限的新可能。(完)