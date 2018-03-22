？？？？22日，山西省衛生計生委召開新聞通氣會，介紹目前該省結核病防治工作情況。 劉翔 攝

中新網太原3月22日電 (范麗芳)22日，山西省衛生計生委召開新聞通氣會，介紹目前該省結核病防治工作情況。記者獲悉，目前該省結核病疫情呈逐年下降趨勢，但學校結核病疫情形勢仍嚴峻，學生結核病病例佔比高於全國平均水平。

結核病是一種嚴重危害人類健康的慢性傳染病，被稱為「全球頭號傳染病殺手」。2017年世界衛生組織全球結核病報告顯示，全球有1040萬人患結核病，2016年有180萬人死於結核病。

近年，山西省不斷完善結核病防治政策制度保障，採取綜合防控措施，結核病疫情呈逐年下降趨勢，「但依舊不容樂觀，山西結核病發病數位居甲乙類傳染病的第二位。」山西省健康教育中心主任董海原介紹。

學校是人群密集場所，而學生是結核病發病的易患人群，一旦有傳染源介入，極易發生流行。山西省疾病預防控制中心結核病防治科科長范月玲從事結核病防治工作20多年，她坦言，山西學校結核病疫情形勢嚴峻，近幾年學生結核病病例佔全部病例的7%左右，高於全國平均水平(4.3%)。

目前，結核病篩查已成為學生入校體檢及教職員工體檢的必檢項目。范月玲介紹，除了入學體檢，建議學校通過晨檢及時了解學生是否有肺結核可疑癥狀，如果學生被診斷為肺結核病，也要如實告知，不能隱瞞，「因為你的隱瞞就會讓學校失去及時採取防控措施的最佳時機，很可能成為學校聚集性結核疫情的根源」。

結核病是一種全身性疾病，糖尿病、塵肺、腎功不全患者，以及愛滋病感染者或患者、農民工、學生等屬於結核病易感人群。專家建議，如果咳嗽、咳痰超過兩周，或痰裏面有血絲等疑似肺結核的癥狀，要馬上去醫院檢查；若被確診，要積極治療，不能隨意停止治療或斷斷續續治療。否則，不僅不能治愈，還很容易變成耐葯結核病。

3月24日是世界防治結核病日，今年的主題是「開展終結結核行動，共建共享健康中國」，旨在倡導社會各界力量積極行動起來，採取有效措施，控制結核病疫情，消除結核病的社會危害。(完)