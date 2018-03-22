過量飲酒 紐西蘭40%成人男子月飲超6種酒精飲品北京新浪網 (2018-03-22 14:50)
中新網3月22日電 紐西蘭天維網22日編譯刊文稱，調查顯示，25歲至34歲的紐西蘭男性里，40%的人每月飲用超過6種以上的酒精飲品。
資料圖：啤酒。
文章摘編如下：
紐西蘭健康促進局(The Health Promotion Agency)預估20%的成人都有「飲酒問題」，而數據顯示年齡在25~34歲之間的男性佔大多數。
這是去年紐西蘭衛生部對紐西蘭人的調查，詢問他們是否會在每月飲用超過6種以上的酒精飲品。
調查結果顯示，25歲至34歲的紐西蘭男性里，40%人的答案是肯定的；而這個年齡組裡的女性，只有17%的人回答是。
在所有年齡組別15~75歲中，顯然有更多男性表示，他們每月會喝很多種酒精飲品。
該項統計數據，和2013年紐西蘭健康調查中酒精飲用的調查結果相吻合。
責任編輯：王詩堯
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