新京報快訊(記者 張曉蘭)3月22日，龍光地產發佈2017年業績報告顯示，2017年龍光地產實現合約銷售額為人民幣434.2億元，同比大幅增長51.2%，合約銷售面積約242.6萬平方米，超額完成370億元的全年銷售目標。

盈利能力方面，2017年龍光地產實現營業收入276.9億元，同比增長34.8%;實現毛利95.2億元，同比增長45.1%，毛利率較上年再次提升2.5個百分點至34.4%;實現凈利潤70.1億元，同比增長34.8%;股東應占利潤65.3億元，同比增長45.4%。

2017年，龍光地產實現核心凈利潤46.2億元，同比增長48.7%;核心凈利潤率高達16.7%，在去年高位基礎上再次提升1.6個百分點。

龍光地產2017年以多元化方式增加優質土地儲備。截至2017年12月31日，包括招拍掛土地項目和城市更新項目在內，龍光地產權益總貨值達5200億元。其中，在粵港澳大灣區的權益貨值達4210億元，占公司總貨值比重為81%。

展望2018年，龍光地產將重點聚焦粵港澳大灣區，同時，還將關注粵東、粵西等大灣區外溢城市，並擇機進入長三角市場。按照設定，2018年龍光地產全年權益合約銷售目標為660億元，較2017年同比增長超過50%。

編輯：戴玉璽 王曉琳 校對：陸愛英