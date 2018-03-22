中新網3月22日電 據俄羅斯衛星網報導，當地時間3月21日，贏得義大利議會選舉的中右聯盟領導人的聯合公報稱，其同意與議會中的最大單一政黨「五星運動」，開始就最高立法機構兩院主席候選人問題進行談判。

「前進義大利」領導人貝盧斯科尼、「北方聯盟」的薩爾維尼和「義大利兄弟」的梅洛尼於當地時間3月21日晚間會議結束后，提出了一項妥協方案。根據該方案，議院下院領導將交給「五星運動」，而議長將由中右聯盟的代表擔任。

新當選議會第一次會議定於當地時間3月23日舉行。新一屆議員將要完成的第一個真正任務是兩院議長的選舉。

資料圖：義大利前總理貝盧斯科尼。

資料圖：義大利前總理貝盧斯科尼。

「北方聯盟」黨領導人薩爾維尼強調，與「五星運動」就議會議長達成的協議，並不意味著就該國未來政府的組成和政策方向達成相同協議。

當地時間3月22日，新當選的「五星運動」議員將與中右聯盟領導人舉行會議，會議后預計將宣布他們是否接受中右聯盟的提議。

當地時間3月4日義大利舉行議會選舉。單獨政黨中反體制的「五星運動」黨得到了約32%選民的支持，成為議會中的最大單一政黨。由「前進義大利」、「北方聯盟」和「義大利兄弟」黨組成的中右力量聯合聯盟獲得了37%選民的支持。

根據義大利2017年新選舉法規定，選舉中得票率超過40%的政黨或黨派聯盟，方能獨立組閣新一屆政府。儘管中右聯盟得票率超過了37%，若要組建新一屆政府，仍需謀求與其他政黨合作。