原標題：Facebook何以面臨「滅頂之災」

大數據本身並不中立，一個不完美社會，必然導致不完美的大數據分析結果。

最近，美國社交網路公司Facebook，正遭受自創建以來最大的危機，媒體甚至將「滅頂之災」冠之頭上。

上周五，Facebook承認，曾在2016年幫助特朗普贏得美國總統大選的數據分析公司——劍橋分析（Cambridge Analytica），違規獲得了5000萬Facebook用戶的信息。與此同時，Facebook也始終在強調，這次事件並非數據泄密，對方所獲得的5000萬用戶數據來源於第三方。

但不管如何，於公眾而言，Facebook才是這次事件的最大禍首。

若僅僅是因為捲入2016年的美國總統大選，對於Facebook來說尚可應付，畢竟，自當年大選以來，Facebook就一直與之糾纏不清。

問題是，此次事件的爆發，從根本上打擊了Facebook的商業運作邏輯，即通過用戶的行為偏好進行特徵分析，完成用戶畫像，進而藉助相應的演算法模型，來向用戶精準投放廣告。而這正是其盈利的主要模式。

可顯然，當下「數據泄密」事件的爆發，動搖了用戶對Facebook的信任。很多美國用戶在事件爆發后就以卸載該軟體來表達其憤怒。

自移動互聯網爆發，大數據、人工智慧等技術大行其道以來，數據似乎成為一座巨大的財富礦山。現在看來，數據的濫用卻正在使其成為個人的有毒資產。

雖然說任何新興技術的出現、進化都需要一個過程，在任何時代也不可能做到絕對的安全，但類似的數據泄密事件，還是應引起人類的反思，尤其是保護數據的方法和原則。

當前，許多數據保護的方法，局限於數據採集的方式和目的限制。即使是將於5月25日生效的歐盟《統一數據保護條例》（GDRR）也是如此。

而Facebook這次的「泄密」事件卻告訴我們，僅僅局限於此恐怕遠遠不夠，還需從數據的使用及處理等方面加強。

首先，隨著移動設備的更加普及，以及諸如數字建築等的出現，未來人類社會必然需要不斷與數據打交道。人類無法避免數據被收集的可能。

而且，隨著技術的進化，更多的數據未必直接來自物理現實，而是基於物理現實推測、觀察出來的數據。而這類數據尚不在監管的範圍。

再者，誠如此次Facebook事件所呈現的，劍橋分析的數據並非直接來自Facebook，而是第三方的轉售。因此，基於採集的許可及目的限制等保護數據原則，對此將束手無策。

因此，需要轉向基於以合法利益受損的影響及危害等原則進行評估，拓展到對數據的使用及處理層面的監管。這也是防止數據被濫用，或是惡意使用演算法所必然要求的。

在此，我們必須意識到，大數據本身並不中立，它反映的是人類真實的社會。一個並不真正平等、存在偏見和歧視的不完美社會，必然導致不完美的大數據分析結果。為了確保數據不淪為人的有毒資產，數據保護的原則與思路，需要進行與時俱進，從處理和使用環節上著手。