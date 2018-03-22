新華社日內瓦3月21日電（記者劉曲）世界知識產權組織21日發佈的報告顯示，2017年中國已成為《專利合作條約》框架下國際專利申請的第二大來源國，僅排在美國之後。中國的華為和中興成為國際專利申請最多的兩家公司。

報告分析了2017年全球各國和企業申請者使用世界知識產權組織服務的情況。從國際專利申請屬地來看，2017年提交專利申請量最多的仍是美國，高達5.66萬件；其次是中國（4.89萬件）和日本（4.82萬件）。

其中，中國是唯一申請量年增長率達到兩位數的國家，自2003年以來每年增長率都高於10%。報告預測，以目前發展趨勢，中國有望3年內趕超美國，成為國際專利申請的最大來源國。

從公司申請來看，中國的華為和中興分別以4024件和2965件國際專利佔據公司申請量排行榜前兩名，緊隨其後的是美國英特爾公司（2637件）、日本三菱公司（2521件）和美國高通公司（2163件）。上榜的前10家公司有7家來自亞洲，兩家來自美國，一家來自歐洲。

就行業來說，計算機技術超過數字通信，成為已公佈的國際專利申請中佔比最高的技術領域，其次是電氣機械和醫療技術。

商標方面，2017年美國仍是最大申請來源國，德國、中國、法國和英國分列第二至第五。前15個商標申請來源國中，中國增速最快，和俄羅斯都是連續第二年保持兩位數增速。

工業品外觀設計方面，德國仍是提交申請最多的國家，其次是瑞士、韓國和美國。

世界知識產權組織總幹事弗朗西斯·高銳說：「中國對國際專利體系的使用大幅增加，表明隨著中國經濟繼續迅速轉型，中國的創新者日益把目光投向外面，期待將自己的創意傳播到新市場。」