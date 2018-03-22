廣亮慈善會辦愛心募款餐會 盼各界響應助弱勢台灣好新聞報 (2018-03-22 13:56)
記者林重鎣／台中報導
中華民國廣亮慈善會，五月廿日舉辦愛心募款餐會，一張一千元， 一桌十張，所得均用在救濟弱勢，請大家發揮愛心。
廣亮慈善會表示，廣亮每年端午、 中秋與農曆年前都會發放物資給弱勢民眾， 二年則辦一次盛大愛心園遊會， 今年春節前在中台灣共有四處同步發放600多份物資給邊緣戶， 並有現金給弱勢民眾過好年，慈善會盼在年關前提供實質協助， 也拋磚引玉讓更多善心人士關注社會上的弱勢族群。
新任理事長周正宗說， 廣亮冬令愛心活動經費是善心人士捐助及會編列預算， 是本著老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼精神的宗旨， 讓弱勢家庭能過一個溫馨春節，除發給關懷金，並有白米、醬油、 沙拉油、香皂、毛巾、食品、罐頭和其他民生食品等。
廣亮慈善會第一次舉辦愛心募款餐會， 預定5月20日再葳格宴會廳舉行，餐券價格為每桌壹萬元（每桌10張券為一本）邀請社會各界善心人士踴躍推廣參加， 募集善款幫助弱勢家庭。
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