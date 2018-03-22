《中華人民共和國監察法》單行本出版北京新浪網 (2018-03-22 14:54)
新華社北京3月22日電 根據第十三屆全國人民代表大會第一次會議通過的《中華人民共和國監察法》單行本，已由人民出版社出版，即日起在全國新華書店發行。
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