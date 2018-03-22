原標題：加班變「假班」是形式主義的新變種

新常態下，機關興起加班熱潮，「白加黑」「五加二」成為常態。誠然，為完成工作的適度加班應當鼓勵，部分工作因工作性質也不得不加班，但變加班為「假班」，則是形式主義的新表徵，應該重點整治。（3月20日 人民網）

職場上，加班是一種常態。對於機關工作人員而言，近些年，由於改革舉措的密集出台和嚴格實施，工作量更大，面臨的新矛盾、新問題更多，以致加班的次數越來越多，頻率也越來越高。尤其是基層部門，分身乏術、連軸轉的情況更是屢見不鮮。通過加班，將工作時間內未處理完畢的事項辦理完結，確保今天的事不拖到明天，提升工作和服務的效率，這是公職人員履職盡責、擔當作為的表現。但如果加班期間做與工作無關的事，只圖製造加班的假象，變加班為「假班」，則是形式主義作風的表徵。

加班的目的在於推動工作落實、解決疑難問題、回應民生訴求。但在一些地方，卻偶或出現加「假班」的情況。所謂加「假班」，即上班時間閑來無事，下班時間卻正襟危坐，伏案工作。更為重要的是，這樣的表現，可能只是為在領導面前刷存在感，以辛勤工作的表現形式，贏得領導的關注和認可。這不得不說是一種唯上的政績觀偏差，更是一種官僚主義的表現。

名不副實的加班，是對辦公資源的浪費，也容易滋生不紮實、不走心的工作作風。加班期間，燈光、飲水等辦公資源的消耗雖然不大，但長此以往，浪費也不會少。而且，如果這樣盲目攀比加班的風氣長期蔓延，對工作人員的正常休息時間也是一種戕害，這勢必會降低法定工作時間內的工作水平與服務實效，最終難免會遭致幹部群眾的質疑和反對。

科學合理的加班，應該是有的放矢、實事求是。加班的前提是相當數量與緊急程度的工作內容，如果不是因為具體工作的加班，比如思想理論、業務技能的自主學習，完全可以放在下班回家之餘。而且，加班也一定程度折射工作的水平和素養。一味加班，或許也暴露解決新問題、應對新矛盾的能力存在短板。因此，對於這類加班，也要反思如何提升應對本職工作的能力和素質，用優質高效的工作，減少加班的頻次。

歸根結底，加班的表現形式，也是折射機關工作作風的一個窗口。實事求是的加班，對於解決問題、推動工作、助推發展有著積極的意義，是真抓實幹、求真務實的體現，人民群眾必然會支持和認可。名不副實的加班，通過「加班」來向同事和領導彰顯幹事作為、擔當奉獻，對於推動實際工作、回應群眾訴求並無好處，終究會引發詬病。因此，黨員幹部應該厚植正確的政績觀和群眾觀，涵養實事求是的加班風氣；同時建立完善以群眾滿意、工作實績為主要內容的務實科學的考評考核機制，確保加班在科學合理的軌道運行。

來源：紅網