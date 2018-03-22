台南青創基地成效不佳 議員籲市府停止錯誤政策台灣好新聞報 (2018-03-22 14:18)
記者莊漢昌／台南報導
台南兩個青年創業基地自開辦以來，都沒有滿額進駐，更沒有排隊等著進駐的「搶進潮」，台南市議員賴惠員質疑青創基地成效，22日呼籲市府不要在民治議事中心設立青年創業育成中心。
賴惠員指出，台南市政府勞工局為活化閒置空間並且提供青年創業的場域，分別在溪南與溪北各設立一個「台南青年創業基地」，除提供低於一般行情租金以外，還引入擁有豐富青創輔導經驗的長榮大學，給予技術、知識、管理、行銷方面的輔導，並由政府協助申請相關的貸款，但是進駐的狀況依然不佳。
賴惠員說，在溪南的青年創業基地Big O有一間辦公室至今從未出租出去、而位於溪北新營南瀛綠都心的青年創業基地Big O2自去年10月2日公告至今，尚有一間辦公室、一間大型共同工作室至今無人租賃，可見提供青年創業空間促進青年創業回流的成效並不好。
賴惠員說，參考台南藍晒圖、屏東青創園區的經驗，除了本來就吸引群聚的能量以外，還需要法規上的鬆綁，讓群聚聚落能夠形成、熟成之後再導入青創資源才能夠成功，相關局處務必停止錯誤且未全盤考量的政策，切勿浪費近1億的民脂民膏，設立同質性相當高的「Big O3」。
關鍵字：
下一則：影／早起拉Ｋ毒蟲 警方安居建功
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CASIO 卡西歐 SHEEN 系列】華麗亮眼_玫瑰金不鏽鋼三眼晶
- Panasonic國際牌 LED 第二代調光調色遙控燈38W銀色線框吸頂
- 日本直人木業傢俱-工業生活120CM廚櫃上下組(120x40x208cm)
- HAPPYHOME 豪豐3x6尺玻璃拉門書櫃A36可選色
- 海陸饗宴《太平洋鮭魚海鮮》無穀低過敏狗糧 13kg
- ELLE-Balder自由不羈旅行系列橫條紋刻紋霧面光感鋁框旅行箱
- MICHAEL KORS KEMPTON 鎖頭尼龍斜背包-黃昏灰(大)
- EDWIN 特大碼AB褲 迦績褲JERSEYS圓織休閒褲-男-原藍磨
- PRADA Galleria 防刮牛皮兩用殺手包(小/黃色)
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰地芙蓉手鐲(手圍18號-G9-13)
2台女穿球鞋波蘭登山受困獲救 外交部：已無大礙【中廣新聞網】
婚宴蟑螂王女不知被通緝 警在超商查獲【中央社】
開車撞死烘焙師 酒店女一審判9年6月【中央社】
台南假羊奶事件引發恐慌 藍軍要求全面檢驗校園羊奶【台灣好新聞報】
孫安佐很平靜 最遲2日見狄鶯孫鵬【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》