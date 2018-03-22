記者莊漢昌／台南報導

台南兩個青年創業基地自開辦以來，都沒有滿額進駐，更沒有排隊等著進駐的「搶進潮」，台南市議員賴惠員質疑青創基地成效，22日呼籲市府不要在民治議事中心設立青年創業育成中心。

賴惠員指出，台南市政府勞工局為活化閒置空間並且提供青年創業的場域，分別在溪南與溪北各設立一個「台南青年創業基地」，除提供低於一般行情租金以外，還引入擁有豐富青創輔導經驗的長榮大學，給予技術、知識、管理、行銷方面的輔導，並由政府協助申請相關的貸款，但是進駐的狀況依然不佳。

賴惠員說，在溪南的青年創業基地Big O有一間辦公室至今從未出租出去、而位於溪北新營南瀛綠都心的青年創業基地Big O2自去年10月2日公告至今，尚有一間辦公室、一間大型共同工作室至今無人租賃，可見提供青年創業空間促進青年創業回流的成效並不好。

賴惠員說，參考台南藍晒圖、屏東青創園區的經驗，除了本來就吸引群聚的能量以外，還需要法規上的鬆綁，讓群聚聚落能夠形成、熟成之後再導入青創資源才能夠成功，相關局處務必停止錯誤且未全盤考量的政策，切勿浪費近1億的民脂民膏，設立同質性相當高的「Big O3」。