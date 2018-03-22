貴州：２７６０個深度貧困村今年將建成規範化衛生室北京新浪網 (2018-03-22 14:56)
新華社貴陽３月２２日電（記者李黔渝、肖艷）記者從貴州省衛計委了解到，根據貴州省制定的深度貧困村衛生室規範化建設實施方案，２０１８年底，全省２７６０個深度貧困村從村醫配置、村醫培訓、設備配置、能力提升等方面，實現衛生室規範化建設全覆蓋。
根據實施方案，原則上每村服務人口少於１０００人，配置１名村醫；每村服務人口在１０００人至２０００人，配置２名村醫；每村服務人口在２０００人至３０００人，配置３名村醫；每村服務人口３０００人以上的，配置４名村醫。
配置２名村醫的村衛生室，應有１名女性村醫；同時，至少應有１名「能西會中」的鄉村醫生。沒有村醫的村衛生室，將由鄉鎮衛生院採取派駐或招聘村醫的方式給予解決，確保每所村衛生室至少有１名鄉村醫生執業。
據了解，貴州將對所有在崗村醫開展不少於１０天８０個學時的免費培訓，並通過嚴格村醫執業准入等多措施規範村衛生室管理，按照標準為村衛生室更新和配齊必備診療設備。此外，還將探索建立村衛生室遠程問診系統，依託遠程會診平台，進一步提升貧困村診療水平和治療服務能力，使得「基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動」分級診療制度有效運行。
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