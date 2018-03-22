新華社北京3月22日電 題：中國兩會向世界傳遞三大信號

新華社記者郝薇薇

剛剛結束的中國全國兩會，得到國際媒體前所未有的關注。關於中國深化改革和擴大開放等種種舉措和釋放的政策信號，從代表團分組審議討論現場，從「部長通道」「代表通道」「委員通道」到面向中外媒體的記者會，傳向四面八方。中國兩會成為世界關注焦點。

增長、改革、合作，這是中國兩會向世界傳遞的三大信號。這些信號，在中國走進新時代的時空里，激蕩起深遠的世界迴響。

在去年中國經濟形勢可圈可點的背景下，這個全球第二大經濟體如何為今年經濟增速「定調」，備受關注。在中國將「6.5%左右」確定為今年GDP增長目標后，國際媒體迅速進行了解讀。彭博社在這一數字公佈后第二天便作出了「中國經濟規模今年將超過歐元區」的樂觀預判。在彭博社看來，中國的超越是「『亞洲世紀』已經到來的另一種跡象」。

對中國兩會經濟信號更深刻的解讀，來自對中國堅定不移推動經濟轉型升級的認同與讚賞。無論是日本《每日新聞》還是路透社，不約而同地使用了「從量到質」「質的提升」等語彙來描述中國經濟正在進行的深刻變革。從人工智慧、量子計算、數字經濟、共享經濟等熱詞中，世界看到中國「從世界製造業工廠向以高技術產業為基礎的發達經濟的轉型努力」；從雄心勃勃的減貧目標以及「此起彼伏的與貧困問題相關的發言」中，世界讀出中國對高質量發展的執著追求。

對中國深化國家機構改革，俄新社的評論是：意在「更新和優化政府結構、提高效率，適應民眾的切實需求」。當西方國家內部治理改革因黨派紛爭、利益固化的羈絆而行進艱難時，中國推進國家治理能力和治理體系現代化的魄力令人鼓舞。對世界而言，中國持續加強國家能力建設的努力無疑具有啟示意義。

除了向世界傳遞平穩增長和堅定改革的信號之外，中國繼續展現與世界合作共贏的姿態。國際輿論普遍認為，中國與世界合作的空間和前景將更加廣闊。中國新組建的國家國際發展合作署成為這一趨勢的新佐證。外界認為，它將進一步推動中國與世界其他各國的發展合作，併為「一帶一路」建設增添助力。

「中國國際進口博覽會」同樣成為中國兩會的熱詞。這一促進全球貿易發展的新平台，展現了中國大開放大合作的發展思路。兩會期間，中國國際進口博覽會首份正式參展合同簽訂。商品市場的開放力度持續加大，產業領域更深度的開放同樣可期。政府工作報告提出，中國將全面放開一般製造業，並擴大電信、醫療、教育、養老、新能源汽車等領域開放。這對希望搭乘中國發展快車的各國企業而言，無疑是利好消息。

增長、改革、合作，這是中國兩會向世界傳遞的新信號，也是新時代背景下中國與世界利益的交匯點、共鳴點。誰能捕捉到這些信號，誰就能抓住新時代的中國機遇。新時代的機遇屬於中國，同樣屬於世界。