全球最大人文社科出版社推中國學者專著介紹中國的法治建設北京新浪網 (2018-03-22 14:56)
？？？？商務印書館副總編輯陳小文(左）和盧德里奇出版社人文與傳媒總編鄧本理（右）在首髮式上 應妮 攝
中新網北京3月22日電 (記者 應妮)商務印書館與盧德里奇出版社22日在北京舉行了《法治秩序的建構》(作者：季衛東)英文版新書發佈會。後者成立於1836年，是全球最大的人文社科出版社。
商務印書館副總編輯陳小文認為，《法治秩序的建構》一書展現了中國現代法治理念在當代中國的形成和發展，以及制度變遷的曲折歷程。在該書中，作者通過一系列敘事和詮釋，確立了新程序主義的建構法學立場，把中國社會特有的多層多樣性、關係網路性、局部與整體的同構性、互動性等都納入了改革機制的理解和制度設計之中，並在此基礎上提供了一個關於法治秩序生成、改造、規劃的動態分析框架，在「法治中國」的基本共識之上提出了具有可行性的制度設計。
他認為，通過閱讀本書，不論是外國學者還是普通讀者，都會對中國的法治建設獲得更準確的信息，從而對中國目前的法治建設產生積極的正面認識。同時這也是中國學人對世界法學理論和人類法律智慧的貢獻。
盧德里奇出版社(Routledge)於1836年建立，是著名的英國跨國出版公司，也是全球最大的人文社科出版社。
據介紹，從2014年12月盧德里奇提出選題立項到2018年新書出版，歷時三年。在這三年中，雙方真誠合作，共同努力，終於使中國優秀的法學成果走出國門，使中國的「走出去」項目又添碩果。
根據協議，商務印書館與盧德里奇出版社將進一步加強合作，擬將中國更多的優秀學術著作引介到國外，讓世界更好地了解中國，為中外學術交流提供更好的傳播平台。(完)
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