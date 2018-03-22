？？？？商務印書館副總編輯陳小文(左）和盧德里奇出版社人文與傳媒總編鄧本理（右）在首髮式上 應妮 攝

中新網北京3月22日電 (記者 應妮)商務印書館與盧德里奇出版社22日在北京舉行了《法治秩序的建構》(作者：季衛東)英文版新書發佈會。後者成立於1836年，是全球最大的人文社科出版社。

商務印書館副總編輯陳小文認為，《法治秩序的建構》一書展現了中國現代法治理念在當代中國的形成和發展，以及制度變遷的曲折歷程。在該書中，作者通過一系列敘事和詮釋，確立了新程序主義的建構法學立場，把中國社會特有的多層多樣性、關係網路性、局部與整體的同構性、互動性等都納入了改革機制的理解和制度設計之中，並在此基礎上提供了一個關於法治秩序生成、改造、規劃的動態分析框架，在「法治中國」的基本共識之上提出了具有可行性的制度設計。

他認為，通過閱讀本書，不論是外國學者還是普通讀者，都會對中國的法治建設獲得更準確的信息，從而對中國目前的法治建設產生積極的正面認識。同時這也是中國學人對世界法學理論和人類法律智慧的貢獻。

盧德里奇出版社(Routledge)於1836年建立，是著名的英國跨國出版公司，也是全球最大的人文社科出版社。

據介紹，從2014年12月盧德里奇提出選題立項到2018年新書出版，歷時三年。在這三年中，雙方真誠合作，共同努力，終於使中國優秀的法學成果走出國門，使中國的「走出去」項目又添碩果。

根據協議，商務印書館與盧德里奇出版社將進一步加強合作，擬將中國更多的優秀學術著作引介到國外，讓世界更好地了解中國，為中外學術交流提供更好的傳播平台。(完)