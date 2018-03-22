地方中心／屏東報導

屏東潮州分局中山路派出所警員許弘政、鍾孟娟率義警羅仕宇協勤於日前擔服巡邏勤務，於20時10分許見1名老先生於中山路派出所外徘徊，機警的許、鍾二員遂熱心上前關心是否需要協助，老先生向警方表示，因沒有火車可返回佳冬鄉住處，正為此事煩惱著，警方見天色已晚，且正逢寒流又下著大雨，遂先將老先生請至派出所稍作休息，並提供熱水供其暖胃。

經警方瞭解，該胡姓老翁一人獨居，無親友可接送返家，一早出門後因不熟悉車次運作及時刻表，正愁無法返家時，就遇到熱心員警協助，警方以巡邏車將胡老先生載往潮州火車站後方屏東客運南迴接駁線，並請司機協助提醒老翁下車，胡民對於警方積極協助之舉表示感謝。