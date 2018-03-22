失智婦北上尋親迷途 捷警協助與家人團圓台灣好新聞報 (2018-03-22 03:19)
地方中心／台北報導
台北市捷運警察隊第一分隊警員高玉樹，日前於捷運民權西路站執行巡邏勤務時，適遇站務人員指稱有位老婦人在該處徘徊許久，希望警方可以協助幫忙。高員旋即上前關心，得知老婦人獨自搭乘車，遠從彰化北上想去蘆洲找女兒，但至民權西路站時卻不知如何搭車，也不知女兒的聯絡方式，故在捷運站內躊躇。
高員擔心老婦人迷途走失，遂將其帶至隊部休息，除耐心安撫外，並提供晚餐給老婦人果腹，經詢問老婦人身份惟無法清楚表達，亦無法告知其他家人之聯絡資訊，疑有失智情形，高員遂運用警用人臉辨識系統比對身份，查得老婦人戶籍地址，再致電轄區派出所協助查詢其家屬的聯絡方式，最後順利與其女兒取得聯繫，並隨即赴隊部將母親帶回，渠等對高員熱心服務表達讚許及感激，頻頻道謝後才與母親一同離去。
北市捷運警察隊表示，呼籲家中有較易走失之失智老人、身障或幼齡學童者，應注意其可能活動範圍，並予配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，以便適時提供聯絡資訊，有效確保弱勢族群安全。
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