▲餐飲業主管感嘆年輕人只想著加班費，但網友打臉批評該名主管跟不上時代。（圖／翻攝自Pixabay）

一名資深餐飲業主管感嘆，現在年輕人並沒有良好的學習心態，還很被動，對於工時斤斤計較。這番言論引起網友熱議，許多人批評該名主管腦袋僵化，跟不上時代。

日前一名在餐飲業打滾 17 年的主管表示，當年打拚很心酸，晚上 10 點表定下班時間後，為了增進自己的技術，常要到凌晨 2 點才能真正下班，感嘆現在的年輕人時常詢問是否有加班費，或是公司會如何補償等，他當初的學習心態已經蕩然無存。

該名主管接著表示，目前許多年輕人，由於父母保護得太好，學習變得被動，對未來也沒有長遠規劃，資方在害怕留不住人才的壓力下，教育的力道就不敢太重。

這番言論引發網友熱議，許多網友認為主管腦筋不跟著時代改變才奇怪，紛紛留言「沒加班費難道要做義工嗎？」「一篇文章把以前台灣薪水的遮羞布掀開」、「以前的人沒有勞工意識」。