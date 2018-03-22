嘆年輕人只在意加班費 網友熱議：難道自願當義工NOWnews今日新聞 (2018-03-22 14:42)
一名資深餐飲業主管感嘆，現在年輕人並沒有良好的學習心態，還很被動，對於工時斤斤計較。這番言論引起網友熱議，許多人批評該名主管腦袋僵化，跟不上時代。
日前一名在餐飲業打滾 17 年的主管表示，當年打拚很心酸，晚上 10 點表定下班時間後，為了增進自己的技術，常要到凌晨 2 點才能真正下班，感嘆現在的年輕人時常詢問是否有加班費，或是公司會如何補償等，他當初的學習心態已經蕩然無存。
該名主管接著表示，目前許多年輕人，由於父母保護得太好，學習變得被動，對未來也沒有長遠規劃，資方在害怕留不住人才的壓力下，教育的力道就不敢太重。
這番言論引發網友熱議，許多網友認為主管腦筋不跟著時代改變才奇怪，紛紛留言「沒加班費難道要做義工嗎？」「一篇文章把以前台灣薪水的遮羞布掀開」、「以前的人沒有勞工意識」。
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