超狂切洋蔥防流淚法 網友笑翻「會先窒息吧」NOWnews今日新聞 (2018-03-22 14:53)
切洋蔥時最惱人的就是會讓人眼淚直流，網路上防止流淚的方法百百種，但是這種方法你一定第一次看到！
有網友在臉書《爆廢公社》上貼出一張照片，裡面的廚師為了不被洋蔥嗆到流眼淚，竟然直接在頭上套了個塑膠袋就切起來，原 PO 看到這麼辛苦的防流淚方法，直呼「有洋蔥」。
▲廚師直接在頭上套了塑膠袋就開切。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
其他網友看也笑翻，表示「春風還沒到、洋蔥就先來」、「自己先窒息 XDD 」、「一看就是老師傅」、「不戴這樣切洋蔥根本感動到痛哭流涕~~」，不過網友也點出「戴蛙鏡就解決了」、「戴蛙鏡也可以」
至於為什麼切洋蔥會流淚，是因為洋蔥內存在著含有「硫原子」的氨基酸，洋蔥細胞被破壞時酵素就會對這種含有硫的胺基酸進行分解，產生具有揮發性的硫化合物，這種化合物會刺激我們的鼻子、眼睛，引發流淚的反應。
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