（中央社記者王揚宇台北22日電）男子呂軍億偷軍史館武士刀砍傷總統府憲兵案，北院審理期間，呂男主張沒有要置憲兵於死，但法官根據相關證據，認定呂男犯下殺人未遂等罪，今天判他7年徒刑，全案可上訴。



這起案件源於，呂軍億去年8月18日上午先到五金行及軍用品店買手套、鐵鎚及一面五星旗後，前往軍史館以鐵鎚敲破展示櫃，偷走館藏刻有「南京之役殺一○七人」的武士刀，再前往總統府砍傷周姓站哨憲兵，隨即遭逮捕。



台北地檢署偵辦後認為，呂軍億僅因政治理念即犯案，犯後毫無悔意並合理化犯行，可見呂男惡性重大，因此在去年10月依殺人未遂等罪起訴，具體求刑7年。



台北地方法院開庭期間，呂軍億曾向法官表示，自己沒有要置人於死，沒有殺人不確定故意，是周姓憲兵阻擋他進入總統府，才拿刀朝槍枝護木砍去，但因槍管是圓的，刀子才會劃到周的頸部；希望法官依傷害罪判刑，他會盡最大的努力賠償周姓憲兵。



不過法官審理後不採信呂軍億的主張，今天依攜帶凶器竊盜罪、殺人未遂罪，分別判處呂男有期徒刑10月、6年6月，應執行有期徒刑7年，全案可上訴。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070322