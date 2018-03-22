（中央社記者江俊亮嘉義市22日電）陳姓男子涉嫌在嘉義市某公寓大廈經營網路簽賭站，每5分鐘開一次賭盤，每次賭資約人民幣10萬元，警方今天將13名集團成員移送法辦。



嘉義市警察局第一分局長顏榮泰受訪表示，這個職業網路簽賭站是仿效大陸地區賭博遊戲「北京賽車」玩法，以人民幣下注，每5分鐘開一次賭盤供網路簽賭。



警方經過連日跟監及情資蒐集後，昨晚持搜索票前往查緝，並以製造斷電方式，迫使集團成員到機房排除障礙，再由警方以甕中捉鱉方式，帶回李姓幹部等13人，同時查扣電腦主機、螢幕機台、印表機、監視器及客戶帳冊等證物，不過，30歲主嫌陳姓男子尚未到案。



李姓男子等人遭警方查獲後，見無從抵賴，坦承他們利用網路軟體LINE招徠顧客，旗下賭客有35人，每次開盤下注賭資約人民幣10萬元，經營至今有3個多月。



警方偵訊後，今天依賭博罪嫌將李姓男子等13人移送嘉義地檢署偵辦，將持續追查主嫌陳姓男子及其他集團成員到案。（編輯：梁君棣）1070322