大谷翔平春訓表現掙扎 隊友楚勞特背書中央社 (2018-03-22 14:42)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，今年春訓期間的表現很掙扎，不過天使強棒楚勞特替他背書說，他會讓大家感到驚奇的。
據「今日美國報」（USA Today）報導，儘管大谷翔平的春訓投打表現不如預期，但是強棒楚勞特（Mike Trout）說，不妨走著瞧。
他說，今年這個球季會非常瘋狂，大谷翔平將掀起熱烈的迴響，當然投打兼顧確實不容易，有難度，但是這位日籍新秀會讓大家同聲一讚的，真的，他會讓每個人發出讚嘆聲。
今日美國報的報導另指出，不具名的天使球團高層披露，雖然天使仍未公布開季先發名單，不過大谷翔平可望在天使新球季的第3場比賽先發登板，對壘奧克蘭運動家隊。
不過根據美國職棒大聯盟官網的報導，天使球團總經理艾普勒（Billy Eppler）隨即澄清絕無此事，並重申先發名單還沒拍板。
而天使官網記者瓜達多（Maria Guardado）則是在個人的推特頁面答覆粉絲提問表示，她研判天使開季先發名單將包括大谷翔平，儘管他春訓的投打不佳，可是天使球團並非以傳統統計數據評價大谷翔平。
到底天使球團是否重視各球員在春訓期間的攻守統計數據？瓜達多舉例說，前幾天詢問艾普勒，春訓期間天使中繼投手的表現，艾普勒答覆說，他甚至連一個春訓的統計數據都說不說來。（編輯：王同禹）1070322
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