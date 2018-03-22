（優活健康網新聞部／綜合報導）可別以為睡眠呼吸中止症只是大人才會罹患！根據統計，睡眠呼吸中止症的就診高峰有兩個階段，包括6~8歲孩童以及42歲成人；孩童會出現打鼾、磨牙及睡不安穩等症狀，大人打鼾更嚴重，且會有嗜睡現象。然而，由於去各大醫院睡眠中心做睡眠檢測，往往一床難求，以致於使得許多人因此而作罷，放任不管的結果，反而使得病況引發更嚴重的問題。而目前國內已有儀器公司提供免費租借睡眠檢測儀服務，民眾均可至網站線上預約。

孩童和成人都會有睡眠呼吸中止症

長庚醫院耳鼻喉科教授李學禹表示，孩童若是有睡眠呼吸中止症，因為晚上會睡不安穩，以致白天學習力及活動力會不足，注意力不集中，而且生長曲線會落後；成人則會有嚴重的打鼾問題，並時常想睡覺，甚至影響交通安全及工作表現，更有人會因為缺氧，而可能引起心血管及腦血管問題，導致心肌梗塞與腦中風等病況。

台灣睡眠呼吸中止症 發生率大約2~4%

根據統計，台灣睡眠呼吸中止症發生率大約2~4%，大多患者為中年有肥胖問題的男性，男女比例約為8:1。李學禹教授說明，孩童有睡眠呼吸中止的原因一般為扁桃腺過大，大多為部分阻塞，成人大部分都是因為年紀增加，變胖等問題造成。至於睡眠呼吸中止症的治療，若是孩童因為扁桃腺過大，可採手術方式，而成年人因為肥胖則應減重；此外，還可透過戴牙套以及使用陽壓呼吸器等方式來改善。

大眾對睡眠呼吸中止症認知不足

專長於醫學睡眠科學的澳洲專家Brett Mclaren指出，大眾對於睡眠呼吸中止症的認知不足，許多人覺得打鼾不嚴重，甚至有些人認為打鼾代表睡得好及睡得沉，再加上全球睡眠專家很少，尤其是亞洲人，不知道其危險性，所以不會選擇就醫，通常是家人或朋友發現患者打鼾特別嚴重，或有睡眠呼吸中止的情形，才會就醫找出原因。

居家睡眠呼吸檢測 可衡量睡眠呼吸中止症程度

睡眠呼吸中止症要如何診斷？Brett Mclaren進一步指出，通常懷疑有睡眠問題時，可先找家裡附近的醫師做初步診斷，若醫師認為罹患睡眠呼吸中止症的機會很大，再轉至醫院做完整的睡眠檢測或居家睡眠呼吸檢測，居家睡眠呼吸檢測為利用儀器觀察身體數據，例如呼吸及腦波，可衡量睡眠呼吸中止症的程度。

具有費用低、裝置少、熟悉處睡覺的優點

Brett Mclaren解釋，居家睡眠檢測有許多優點；首先居家檢測費用較低，再來居家檢測只有四處需要安裝裝置，不像醫院全面檢測需要裝許多裝置及設備，且居家檢測讓患者在最舒服熟悉的地方睡覺，與平時一樣，因為不是在患者覺得舒服熟悉的地方睡覺，睡眠狀況可能與平時不同。

出現打鼾及停止呼吸速就醫 才能對症治療

Brett Mclaren提醒，值得注意的是，居家睡眠檢測要真正發揮效益，最剛開始協助轉診的醫師必須問對問題，以免讓其他睡眠障礙的患者做不適合的檢測。而若是觀察到身邊的家人朋友有抱怨想睡，或觀察到打鼾及停止呼吸的狀況，應至家裡附近診所或醫院諮詢，醫師會將患者轉診至對的科別，進行更深入的檢測，發現問題後，就可針對患者問題進行治療。

（文章授權提供／健康醫療網）

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