前國發會主委管中閔能否出任台大校長爭議尚未落幕，台大24日將召開校務會議，會中可能會觸及管中閔是否適任台大校長。對此，教育部次長林騰蛟今天(22日)受訪時表示，會觀察台大校務會議結論，也會要求台大釐清管中閔在中國兼課是否違反規定，收集相關資料後再做適法性處理。



管中閔能否就任台大校長持續引發關注，台大24日將召開臨時校務會議，媒體解讀「卡管」、「挺管」將正面對決；另一方面，北檢將調查管中閔是否違法到中國兼課。

教育部次長林騰蛟22日在行政院表示，公立學校老師到中國兼課，人事管理由學校負責，教育部已經要求台大釐清管中閔是否違反人事法規和政務官到中國的相關限制。林騰蛟表示，教育部尊重司法調查，但他也表示，司法程序費時，最後若牽涉刑責，當然會影響管中閔的校長資格。

林騰蛟表示，教育部會觀察台大臨時校務會議的結果，再依據事實做適法性處理。他說：『(原音)如果有違反相關規定，可能會經過二審、三審，那是一個漫長的過程，但是我們會根據事實，如果確實違反相關規定，而且相當嚴重，我想教育部會做斟酌跟考量，如果有涉及刑責，有2年刑責，那校長職務當然會有影響。』

針對管中閔接受媒體專訪時表示，「卡管」風波是台灣學術界絕無僅有的政治恐攻。林騰蛟回應，教育部遵守行政中立，一切依法處理，外界不用過度政治化。

林騰蛟表示，依照規定，台大校務會議可就校長候選人資格投票，超過三分之一門檻者才送遴選委員會遴選，在管中閔擔任獨董的資訊接露爭議爆發後，確實有校務會議代表認為若是當初知道這樣的訊息，會影響其投票意向。