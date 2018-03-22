擬允更多海洋公園供商業捕魚 澳大利亞政府遭轟北京新浪網 (2018-03-22 14:44)
【環球網？記者？趙怡蓁】瑞士資訊3月21日援引法新社報導稱，澳大利亞日前建議開放更多海洋公園為商業捕魚區，包括大堡礁附近的公園，遭到抨擊，被指是對保護區重要性的最嚴重貶抑。
近日，澳大利亞政府表示，與44座公園有關的這項決定作出之前，已經過獨立科學評估，得以通過比較平衡的方式保護海洋，可在促進生態旅遊的同時，維持永續捕魚。
澳大利亞環境部長喬西？佛賴登柏格稱，通過限制以加強針對性，並將海洋公園管理及世界級漁業管理結合，他們不僅強化了保育，也確使區內各經濟體獲得支撐。
這項必須經議會批准的提案，將開放佔總面積17%以上的區域為商業捕魚區，允許休閑捕魚的區域也將增加。不過容許採礦的區域將減縮4%，受保護的海床面積則增加20萬平方公里。
世界自然基金會澳大利亞分會(WWF？Australia)稱，這是重要性遭貶抑的最大保護區，澳洲海洋保護網將減少3500多萬公頃。
報導稱，澳大利亞擁有全球第二大海洋公園區(面積330萬平方公里)，其中36%的海域受到保護。相較之下，到2020年為止的國際基準「愛知目標」(Aichi？Target)則是10%。
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