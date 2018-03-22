(健康醫療網／記者林怡亭報導)

減緩偏頭痛 可從飲食運動著手

你也有偏頭痛的困擾嗎，在台灣，罹患偏頭痛的成年人至少150萬人，這還不包含青少年及兒童；奇美醫學中心全人醫療科主任林高章指出，臨床上，不少患者因偏頭痛緣故，總會擔心是不是腦裡長東西，其實偏頭痛可能會反覆發作，應配合醫師囑咐，配合飲食和運動，定期睡眠，讓自己減少壓力，才能降低發作機率。

偏頭痛找上門 恐影響日常生活

偏頭痛被世界衛生組織認定為20大失能疾病，主要因生物訊號異常，傳遞至三叉神經核及下視丘，產生一連串的生理異常症狀，嚴重時甚至提高中風、自殺機率，嚴重影響患者生活品質；林高章主任表示，臨床上，嚴重頭痛掛急診的病人，約占頭痛20%，部分患者雖電腦斷層檢查顯示正常，但仍得擔心是否有其他未察覺的疾病潛伏著。

肉毒桿菌素治療 有效舒緩偏頭痛

為了幫助偏頭痛的患者，衛福部於2017年通過肉毒桿菌素可用於治療慢性偏頭痛，雖健保署尚未核價，但多數醫療院已讓患者採自費方式；林高章主任表示，治療上，肉毒桿菌素標準劑量約155u，將分散注射於頭部四周，每次需約需2至4萬元等，且每3至6個月就得注射一次，避免復發，對患者的確是一大負擔。

自我學習放鬆法 甩開偏頭痛問題

去年四個國際性大型研究臨床第三期同時發現，阻斷一種抑鈣素基因-系胜肽，能有效減少偏頭痛發作頻率，有效率達75%，甚至有100%的患者能達完全無痛，但按照時程，恐得等2020年才能進入台灣；林高章主任表示，目前針對偏頭痛病友們，採以文獻佐證方式，教導病人如何透過自我學習，從飲食、運動以及放鬆壓力等方式，降低發作機率，另外像是太極鬆身方式，也能幫助偏頭痛病人舒緩頭疼問題。





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