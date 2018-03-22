啊你再不睡啊 來府中15看動畫系學生的夜生活！



(中央社訊息服務20180322 13:32:58)對動畫系學生來說畫動畫就是他們的夜生活，總是在夜深人靜時默默燃燒他們的小宇宙! 府中15與國內動畫人才培育學校國立臺北藝術大學動畫學系合作，即日起至4月8日於府中15推出「啊你再不睡啊? —北藝大動畫系聯展」。本展以Animation的Ani的諧音作為中文展覽名的開頭，結合動畫系學生的爆肝創作日常，用一句如同他們彼此間打趣的問候語做為展名。展場更別出心裁的設計成俱樂部的感覺，象徵動畫系學生「多采多姿」的夜生活世界，展示學生們平常的練習作品，包含速寫、動畫原理、3D建模、動態圖像、角色雕塑等等，讓觀眾了解要成為動畫人，平常需要做哪些練習。



此外，展場也有35部動畫短片播映，包括手繪動畫、停格動畫及實驗動畫等，還有10部動畫作品的分鏡手稿、美術概念圖、角色設計等幕後設定的展示。展出的動畫短片中，劉晏余的《泉 Hot Spring》，透過一個柔軟生物找尋自我的歷程，譬喻體驗人情冷暖猶如泡溫泉，線條流暢、趣味十足，在2017「信誼兒童動畫獎」由百餘件作品中脫穎而出，榮獲臺灣組首獎。另外，由陳彥勛、周子羣及楊鎬維共同創作的《獵人獵人》，講述一對獵人兄弟在一次狩獵過程發生的悲劇，變成永無止盡的惡夢開始。這部作品在2017「MOD微電影暨金片子創作大賽」奪下百萬「中華電信合作獎」與「最佳動畫獎」、「校園組優選」等3個獎項。



「啊你再不睡啊? —北藝大動畫系聯展」即日起至4月8日於府中15新北市動畫故事館3樓展覽室展出，3月31日也特別規劃了導演座談會，邀請民眾踴躍參加，一同進入這群年輕動畫人的動畫俱樂部狂歡！詳細訊息可至府中15官網http://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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