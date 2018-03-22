勞動部雙軌訓練旗艦計畫學歷與技術同步兼顧 107年度開始招生 國、高中(職)畢業生均可報名



(中央社訊息服務20180322 13:33:37)為提升青少年就業能力、落實學用合一，勞動部引進德國「雙軌制」(Dual System)職業訓練模式，發展出符合台灣本土產業需求的「雙軌訓練旗艦計畫」，將職業訓練對象擴大至校園，結合政府、企業與學校資源，提供青少年求學、就業同步兼顧的訓練環境，以及畢業立即就業的機會，107年度各校將陸續招生，歡迎國、高中(職)畢業生踴躍報名！



勞動力發展署北分署林仁昭分署長指出，「雙軌訓練旗艦計畫」結合產、官、學資源，由企業提供技術訓練、工作津貼及勞健保、政府提供至少50%的學費補助、學校進行學科、理論教育，以德國雙軌技職教育「師徒制」、「職務輪調」的培訓方式，訓練生(學生)每週在企業實習3至4天、學校上課2至3天，大幅減輕學子家庭經濟負擔，並讓青年學子提早進入企業培訓專業技能，雙軌生畢業後擁有比同儕更豐富的工作經歷與優勢，就業率高達9成以上，畢業立即就業，與職場無縫接軌。



勞動部北分署轄區107年度「雙軌訓練旗艦計畫」合作學校包含：莊敬高職、聖約翰科大及崇右影藝科大3所學校，合作企業有：麥當勞、三商行、全球傳動、春源鋼鐵、大井泵浦等22家，預計招募193名雙軌生，不限科系皆可報考，即日起各校將陸續公告招生訊息，青年學子可依據自己的興趣，選擇學校、科系及合作企業，詳細資訊可上「北基宜花金馬分署」官網(https://goo.gl/TA6TEG)、「雙軌訓練旗艦計畫」網站(https://goo.gl/7vYmxN)查詢，逕向各招生學校報名；或電洽(02)8995-6399轉1266~1272。計畫宣導短片搶先看：https://youtu.be/0tkYOeTWXw8



訊息來源：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署



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