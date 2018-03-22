春上布丁蛋糕分享幸福 宅配揪團18送2



(中央社訊息服務20180322 11:58:14)看起來不起眼但口味非凡的知名點心，讓許多人念念不忘的幸福美味，就是赫赫有名的「春上布丁蛋糕」，創始店位於高鐵新竹站附近，以伴手禮聞名，希冀往返的旅客在離開新竹時，可以將這一個「看似平凡，口感非凡」的古早味蛋糕分享給親朋好友。「春上」賣得不只是一種蛋糕，而是透過傳統製法，將獨特比例與令人懷念的古早味延續；沒有華麗外表與多餘的裝飾，呈現布丁蛋糕原始風貌與原汁原味，吃起來有一種單純、幸福的感覺!



六角國際旗下的「春上布丁蛋糕」堅持手工製作，每天限量供應，有時遠道而來的朋友因現場常有買不到或是等候多時的狀況，為提供顧客更好的服務及讓更多朋友可以品嚐到這幸福的獨特口感，即日起至4/30，推出<宅配揪團優惠>，凡是在官網或打電話訂購宅配，購滿18顆蛋糕(口味可任選)立即贈送2顆原味布丁蛋糕，滿滿的心意讓大家在家就可以分享這份單純幸福的好滋味!



限時限量的<宅配揪團優惠>火紅推出，「春上布丁蛋糕」號召親朋好友一起揪團動起來!



<官網>http://www.chunsun-cake.com/shop/



<訂購門市資訊>竹北文興店 (03) 657-7222 新竹縣竹北市文興路一段338號新竹巨城店 (03)623-8429 新竹市東區中央路229號4F (法式區)



訊息來源：六角國際事業股份有限公司



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