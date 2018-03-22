新莊兒童藝術季 蘋果劇團「抓龍特攻隊」以愛出擊



(中央社訊息服務20180322 11:55:58)新北市新莊區公所長期推廣親子藝文活動不遺餘力，今年再度舉辦廣受好評的「2018新莊兒童藝術季」，3月31日(週六)晚上19:30邀請到國內知名兒童劇團「蘋果劇團」在新莊體育場陽光草坪演出情緒教養劇《抓龍特攻隊》。



抓龍特攻隊與巨大魔龍 現身新莊陽光草坪蘋果劇團履次受邀至新北市新莊區演出，皆受到民眾熱烈歡迎並廣受好評，本次特別帶來旗艦大戲《抓龍特攻隊》戶外版演出。將劇場內的大型魔龍帶到新莊陽光草坪與觀眾們一起共度兒童節！本劇在全台巡演造成一陣魔龍旋風，經典歌曲《請你聽一聽》融化了許多爸媽的心，充滿愛的旋律，給予觀眾們深刻的印象，孩子們更是朗朗上口；隨著劇情進行，多元豐富的歌舞演出，更在視覺上給予觀眾們豐富的饗宴。



叮叮咚放輕鬆 用愛化解憤怒與對立《抓龍特攻隊》敘述和平的魯爾特王國發生了件大事：原來恐怖的魔龍出現了，在王國到處搗蛋、破壞，頭痛的國王決定召集抓龍特攻隊的各路英雄好漢討伐魔龍，成為龍騎士！跳脫經典的勇者橋段，透過人類與魔龍間的衝突，討論親子世代間的衝突與對立；充滿教育意義的兒童劇以「叮叮咚、放輕鬆」這句台詞貫穿全劇，除了帶給孩子們歡樂的夜晚，也給父母們反思的可能。



蘋果劇團《抓龍特攻隊》將於03/31(六)19：30，在新莊體育場陽光草坪盛大演出，2018新莊兒童藝術節還有4/7(六)、4/14(六)兩場次演出，希望能帶給新莊區親子大眾寓教於樂以及充滿藝文氣息的周末之夜！詳細內容請上蘋果劇團粉絲團，或電洽新北市新莊區公所(02)2992-9891#230



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