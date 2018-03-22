兒童節臺文館貓出沒注意 與小S巴克里同遊數位百工特展



(中央社訊息服務20180322 11:13:01)4月4日兒童節，可愛的動畫明星小S巴克里將來到國立臺灣文學館擔任親善大使，上午11時在正門口現身與觀眾合影，並與創作者邱立偉導演帶著大家體驗「擴增文學•數位百工特展」，不用報名，小朋友、大朋友敬請把握機會，在4月連續假期的首日，與小S巴克里一同歡慶佳節。



下午2時，親子彩繪活動接續登場，免費提供小貓巴克里平面圖像線稿與立體模型用以彩繪，活動需事先於臺文館官網→活動訊息報名（https://www.nmtl.gov.tw)，限親子一同參加，名額有限，額滿為止。



「小貓巴克里」為邱導演創作的知名角色，從電視短劇開始，到長片出產耗時8年之久，國內外獲獎無數，電影於2017年12月底上映，全片街景取材臺南，此次造訪座落臺南的百年建築臺文館，彷彿由電影畫面躍進日常生活，將兒童節的氛圍渲染成繽紛的記憶。(廣告)



訊息來源：文化部



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