尋跡—曹智勇雕塑藝術展



(中央社訊息服務20180322 11:08:21)【尋跡—曹智勇雕塑藝術展】自107年3月24日至4月10日於國立臺東生活美學館主展覽室展出，並於3月24日(六)下午2時辦理開幕式。中國當代知名雕塑家曹智勇以鵝卵石雕聞名，運用觀察與藝術敏銳度依據卵石自然造型予以創作。雕刻反映地域特點與民族風情，歡迎各界前來一睹為快。（每星期二固定休館）



「中國鵝卵石雕塑第一人」曹智勇先生，是一名在貴州少數民族聚居地成長起來的藝術家，他選擇當地鵝卵石材作為藝術創作的載體，並以當地少數民族題材進行內容的創作。這些特殊材料、內容的選擇都與藝術家年少時期在貴州大山裡插隊的人生經歷與藝術閱歷有緊密關係。曹智勇始終堅信藝術與生活是相互濡養的關係，他利用鵝卵石為契合點，連通了藝術與生活的紐帶，將其個人的情感、思想與藝術有機地相連；同時，他選擇了「雕刻」這一手法處理物件，在一刀一刻的手動過程中，曹智勇將質地堅硬的鵝卵石變成了有溫度、有情感的藝術形象。



本次展出是曹志勇先生應臺灣雕塑學會常務理事林昭慶先生的邀請，特別從北京宋莊首展的作品中，精選出30件鵝卵石雕及銅雕，首度跨海來台展出。作品蕩漾著曹志勇先生本真情懷的生命痕跡，充溢著原始的本土意識，這種狀態正是他尋根意識的具體反映，也是對當代文化現象的一種反思。



值得一提的是，為了本次的臺灣首展，曹智勇先生特地以臺灣原住民賽德克族首領∼賽德克·莫那魯道做為創作主角，展演賽德克·莫那魯道率領部族人民，反抗日本統治者之剛毅、威武不屈的性格特徵與民族氣節。而此種原始的人文意識及返璞歸真的審美取向，正與台東「醇厚」、「質樸」的風情相契合。



本次展出除了精采的雕塑作品外，也包含了貴州省少數民族「布依族」的精采照片以及台東詩人徐慶東先生為作品所譜下的精彩詩文，策展人林昭慶先生本身也是臺灣優質的雕塑家，期待能透過本次展覽期間兩岸藝文專業人士的引薦，引領您一同深入鵝卵石雕的人文情懷，見證曹智勇先生對大自然的熱誠與直抵人心的生命感動！



誠摯邀請您參加3月24日下午二時於國立臺東生活美學館主覽室所舉辦的展覽開幕式，現場除了有精采的音樂表演、詩文朗讀外，最重要的是邀請到藝術家-曹智勇先生跨海來台親自帶領觀賞者進行現場的作品導讀，千萬不要錯過這樣重量級的藝術展出喔！(廣告)



訊息來源：文化部



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