戰略學者姚中原呼籲 應謹慎處理大學退場問題



(中央社訊息服務20180322 10:21:31)國內軍事戰略研究學者、前國防部戰略規劃司簡任副處長、稻江科技管理學院兼任教授姚中原表示，國內任何一所私立大學的退場，都涉及上百位教職員工的家庭生計問題，也牽涉上千名學生未來的就學安頓問題；尤其一些大學被迫退場後，許多博士級的年輕教授，絕對會前往大陸尋找教職機會，而此種將台灣優秀人才送給大陸的可能趨勢，我國主導教育政策的高層官員，不能不重視。



擁有國立台灣大學法學博士的姚中原，關心台灣人才出走大陸以及私立大學退場的影響效應，近來投書媒體有兩篇重要文章，題目分別為「台灣人才流失的國安危機」與「私校活化閒置土地應正面看待」。而對於南亞技術學院近日擬出售校地而引起教育部關注的問題，姚教授提出建言，他說政府在推動私立大專校院退場及轉型的重要政策之前，應先給予一些學校有自救自助機會，如此才能避免民怨產生或形成更大社會問題。



尤其少子化已是台灣重大國安問題，因少子化所導致的生源減少、招生困難、產學合作不易，也已嚴重影響到學校的財務收入，造成許多私校嚴重不安與生存危機。如果一些私立大學，願意將其位於校園外的閒置土地（不是學校祖產）給予處分，以事先防範學校財務危機的可能發生，並維護教職員工及全體學生權益，其實教育部是要以正面態度看待之。



姚教授說，國內只要多一所私立大學退場，就會同時給予對岸的大學多一分吸收台灣人才機會；未來我政府應思考的戰略問題是，如何協助並吸引更多的大陸大學生來台就讀國內私立大學，而不是只鎖定一定數量的私立大學退場。因此，他建議只要一些私校仍在努力盡心辦學，招生成績尚屬穩定，例如近兩年的日間部新生註冊率皆在六成以上，且財務亦未出現嚴重惡化，例如未積欠教職員薪資或任意減資等情形；為協助這些私校生存、因應未來校務發展，以及解決可能發生的財務困境，教育部是有責任並給予機會，即應准許這些學校將閒置不動產活化。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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