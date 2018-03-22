107年第二次中醫師高考分階段等考試7月28日起舉行中央社 (2018-03-22 12:50)
(中央社訊息服務20180322 12:50:20)考試院院會今（22）日通過，107年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、107年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、高等暨普通考試驗光人員，定於今年7月28日（星期六）至7月30日（星期一）舉行。
考試院說明，這項考試設高等考試中醫師（一）（應中醫師第一階段考試）、中醫師（二）（應中醫師第二階段考試）、營養師、臨床心理師、諮商心理師、護理師、社會工作師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師及驗光師等12類科；普通考試驗光生1類科。除牙體技術師考試採筆試及實地測驗，僅在臺北考區舉行外；其餘考試類科均採筆試，分別在臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮及臺東等6考區舉行。
各類科考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則、專門職業及技術人員考試總成績計算規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。
訊息來源：考試院
關鍵字：
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【義大利CUOCO】人魚公主夢幻翻炒鍋+湯鍋組-2鍋1蓋3件組(粉
- 日本TENGA iroha MIKAZUKI 三日月 黃 USB充電式
- 【ASSARI】安東尼簡約雙人皮沙發
- A-LUXE 亞立詩 天然淡水養珠 8.5mm 珍珠項鍊
- J’code真愛密碼 數位光芒黃金/純銀墜子 送白鋼項鍊
- HAPPYHOME 豪豐2x6尺開放式書櫃A01可選色
- THERMOS 膳魔師不鏽鋼真空保溫食物罐(燜燒罐) 0.47L KITTY
- 【ASSARI】尊爵2.5cm乳膠天絲竹炭強化側邊獨立筒床墊(雙大6
- 【COACH】LEGACY全真皮多功能雙層掛式中夾手機包-紫(附原廠
- 美國FoodSaver-家用真空包裝機FM2110P 送11吋裸裝真空卷 +
摩根士丹利股價上漲4.1%。 【北京新浪網】
CBOE繼續推動發行比特幣ETP【北京新浪網】
納指上漲200點，盤中漲幅擴大並超過2.8%。 【北京新浪網】
華為2017年收入突破6000億元：大象如何持續起舞【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》