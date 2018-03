(中央社訊息服務20180322 13:32:27)東京 -- (美國商業資訊) -- 日本首屈一指的乳製品公司森永乳業株式會社(TOKYO:2264)今天宣佈新的研究成果,該研究調查該公司新款益生菌菌株短雙歧桿菌A1在阿茲海默症模型中的預防功效。研究人員發現,短雙歧桿菌A1可改善認知缺陷小鼠的空間辨識能力以及學習和記憶能力,這表示該菌株在預防人類的阿茲海默症發病方面或許可扮演重要角色1。



全球失智症病患人數不斷攀升。一份報告估計,2015年全球有4680萬人患有失智症,預計到2050年將達到1.315億人2。阿茲海默症占失智症病例中的一大部分。阿茲海默症與許多慢性病一樣,在症狀發作之前經數十年緩慢形成,但大腦病變在早期即開始。一旦疾病形成即難以逆轉,也無法中止其進展;因此,尋找有效對策以預防其發病是研究人員的首要之務。



大腦與腸道菌相之間的功能性關聯稱為「腸腦軸」,已引起全球性關注。由於已知益生菌對腸道菌相有益,可望成為大腦健康的治療藥物。事實上,已有研究顯示,雙歧桿菌和乳桿菌對焦慮症和憂鬱症有助益。



在該研究基礎上,森永乳業與東京大學的Keiko Abe教授和神奈川縣立產業技術綜合研究所合作,調查了益生菌預防阿茲海默症進展的功效。該研究發表在《科學報導》雜誌上,揭示了短雙歧桿菌A1預防阿茲海默症發病的潛力。



研究方法



給小鼠注射β澱粉樣蛋白(即推想中的阿茲海默症致病物質),以便誘導阿茲海默症模型中的認知功能障礙。活性治療組的小鼠給予短雙歧桿菌A1(每天1 × 109),口服10天(短雙歧桿菌A1組)。對照組的小鼠給予鹽水(鹽水組)或失智症處方藥膽鹼酯酶抑制劑(陽性對照組)。採用Y迷宮測試和被動迴避測試來評估認知功能。



Y迷宮行為測試證實空間辨識能力改善



「自發性變通」是指正常小鼠在穿越迷宮時選擇與前次不同路徑的傾向,表示他們能記住已經嘗試過的路徑。該研究中,注射過β澱粉樣蛋白的小鼠接受鹽水後,在Y迷宮測試中的自發變通率顯著低於正常小鼠。而短雙歧桿菌A1組的自發變通率顯著高於鹽水組。上述結果表示,短雙歧桿菌A1可改善空間記憶能力(圖1,左)。



被動迴避行為測試顯示學習和記憶能力改善



被動迴避測試中,小鼠需要學會避免進入某一區域以躲避不良刺激。如果他們成功做到,即表示他們記住了不良體驗。與Y迷宮行為測試一樣,短雙歧桿菌A1組小鼠在沒有不良刺激的區域停留時間比鹽水組長。該結果表示,短雙歧桿菌A1可改善學習和記憶能力(圖1,右)。



短雙歧桿菌A1與常用的阿茲海默症治療藥物近乎等效



Y迷宮測試和被動迴避測試中的改善幅度,與接受阿茲海默症常用處方藥膽鹼酯酶抑制劑的陽性對照組的觀察結果近似,這表示短雙歧桿菌A1具有改善澱粉樣蛋白所致認知損害的類似潛力。



海馬迴基因表現是作用機制背後的關鍵



森永乳業對小鼠的海馬迴進行全方位基因表現分析,專注於研究海馬迴,海馬迴是腦部與記憶和學習能力有關的區域。研究人員發現,許多基因的表現發生了改變;尤其是與免疫反應和發炎有關的基因組發生了變化,導致攝入鹽水的病變小鼠發生免疫異常和過度發炎。相反,攝入短雙歧桿菌A1的病變小鼠中,大部分上述基因的表現維持正常(圖2)。



根據上述結果,森永乳業下一代科學研究所總經理Jin-zhong Xiao博士表示:「攝入短雙歧桿菌A1可抑制小鼠腦中的過度免疫反應和發炎,並改善認知功能。腦部慢性發炎是阿茲海默症的特徵。短雙歧桿菌A1抑制海馬迴區發炎的功效是其能預防該病進展的背後關鍵。」公司計畫繼續研究短雙歧桿菌A1在人類受試者中的效應,以進一步探索其預防阿茲海默症發病的治療潛力。



關於森永乳業



森永乳業株式會社是日本首屈一指的乳製品公司之一。雙歧桿菌是母乳哺育的嬰兒腸道中寄宿的優勢菌,受到這一事實的啟發,森永乳業於1960年代開始研究雙歧桿菌。1969年,森永乳業從一名嬰兒體內分離出其旗艦菌株長雙歧桿菌BB536。森永乳業在創新科技領域成就卓著,為全世界客戶提供各類乳製品和其他有益的功能性成分。 參考文獻 1. Y. Kobayashi et al. Therapeutic potential of Bifidobacterium breve strain A1 for preventing cognitive impairment in Alzheimer’s disease. Scientific Reports 7(1). Dec. 2017. (短雙歧桿菌A1預防阿茲海默症認知損害的治療潛力。《科學報導》7(1).2017年12月刊)2. World Alzheimer Report 2016(2016年世界阿茲海默症報告)



