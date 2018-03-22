推金金分離 顧立雄：分兩層次執行中央社 (2018-03-22 14:50)
金管會主委顧立雄22日在立法院表示，金管會現正推動的金金分離可分兩層次，首先，除公股行庫外，不能兼任多家銀行董事；再者，採循序漸進提高專業董事以及自然人董事比例。中央社記者施宗暉攝 107年3月22日
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