中國商務部22日下午1時許在官網上刊登「商務部條法司負責人就美可能近期公布301調查結果發表談話」，強調中方必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。（截自中國商務部官網）中央社記者陳家倫上海傳真 107年3月22日