作品受前輩肯定 許含光：很驚喜中央社 (2018-03-22 14:50)
創作歌手許含光（圖）微笑時略帶迷人傻氣，出道作品備受許多前輩的讚許，許含光直言「很驚喜」，對他而言，無論是青峰、林生祥甚至是路邊的阿伯，「只要有人喜歡你的作品，無論是誰都是等值的」，他開心的是有人願意支持。中央社記者徐肇昌攝 107年3月22日
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