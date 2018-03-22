楚戈23件作品捐故宮 南院規劃特展（1）中央社 (2018-03-22 14:50)
財團法人楚戈文化藝術基金會捐贈故宮23件作品，22日在故宮南院舉行受贈儀式，由故宮院長林正儀（左）主持，楚戈長子、楚戈文化藝術基金會董事長袁安素（中）出席。中央社記者黃國芳攝 107年3月22日
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