全球供應鏈採購大會啟動儀式中央社 (2018-03-22 14:50)
全球供應鏈採購大會暨新南向國家夥伴行銷大會22日在南港展覽館登場，副總統陳建仁（中）、經濟部次長王美花（左3）、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳（右3）到場參與啟動儀式。中央社記者廖禹揚攝 107年3月22日
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