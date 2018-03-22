光陽推出電動車解決方案 不用電池也能騎中央社 (2018-03-22 14:50)
機車龍頭光陽（Kymco）22日推出電動車解決方案，充電、換電並行，並在機車本體設置核心電源，在沒有電池的情況下，還能繼續騎乘。中央社記者東京攝 107年3月22日
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