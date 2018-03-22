69歲的國立台北科技大學名譽工學博士林宏裕（左），擁有超過30項以上的發明。近9年來共捐贈新台幣1億2500萬元給宜蘭縣政府從事公益，縣府22日頒贈榮譽縣民獎狀，感謝他的善行。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年3月22日