9年捐1.2億做公益 林宏裕獲頒宜蘭榮譽縣民中央社 (2018-03-22 14:50)
69歲的國立台北科技大學名譽工學博士林宏裕（左），擁有超過30項以上的發明。近9年來共捐贈新台幣1億2500萬元給宜蘭縣政府從事公益，縣府22日頒贈榮譽縣民獎狀，感謝他的善行。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年3月22日
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