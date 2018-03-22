創作歌手許含光留著蓬鬆微捲且及肩的長髮造型，一揹起吉他就能感受是十足愛音樂的大男孩，除了擁有陽光溫暖的形象，他的歌聲則帶點捉摸不定的迷幻飄忽感，介於美聲和吟唱間的風格。中央社記者徐肇昌攝 107年3月22日