愛音樂的大男孩 創作歌手許含光中央社 (2018-03-22 14:50)
創作歌手許含光留著蓬鬆微捲且及肩的長髮造型，一揹起吉他就能感受是十足愛音樂的大男孩，除了擁有陽光溫暖的形象，他的歌聲則帶點捉摸不定的迷幻飄忽感，介於美聲和吟唱間的風格。中央社記者徐肇昌攝 107年3月22日
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