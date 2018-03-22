歌手許含光音樂才華受肯定中央社 (2018-03-22 14:50)
創作歌手許含光音樂才華受許多前輩肯定，24歲的他留著蓬鬆微捲且及肩的長髮造型，微笑時略帶迷人傻氣。中央社記者徐肇昌攝 107年3月22日
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