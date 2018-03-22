創作歌手許含光用音樂發光中央社 (2018-03-22 14:50)
創作歌手許含光（圖）是知名詩人許悔之的兒子，言談間流露詩意氣質，音樂才華更受許多前輩肯定，身兼詩人、歌手的靈魂，才華洋溢的許含光正用音樂發光。中央社記者徐肇昌攝 107年3月22日
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