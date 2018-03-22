台股波動加大（2）中央社 (2018-03-22 14:50)
台股22日盤中一度上漲逾百點，最高來到11120.20點，但隨後一路走低，在11時左右短暫翻黑，隨後在平盤附近遊走。中央社記者董俊志攝 107年3月22日
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