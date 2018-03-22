私校工會：專案教師法制化中央社 (2018-03-22 14:50)
全國私校工會理事長尤榮輝（中）等22日在立法院表示，私立大專院校聘用「專案教師」沒有法令依據，進用及範圍沒明確規範，危害高教品質，呼籲專案教師法制化。中央社記者施宗暉攝 107年3月22日
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Selene 珠寶】春帶彩福氣滿滿招財墜(A貨翡翠)
- 【Ray Ban】太陽眼鏡 經典設計CLUBMASTER系列(黑-水銀紫#RB
- LONGCHAMP 折疊大型長柄水餃包(玫瑰粉/ROSE)
- TOTOMI 簡約日本風格二線舒適獨立筒3.5尺單人床墊
- CHLOE 全新 限量香氛 30ML
- HAPPYHOME Terry6尺床片型加大雙人後掀床WG-6set可選色
- Hush Puppies 1958系列 美式復古休閒女錶-礦灰 /36mm
- ALMI-GUERIDON ROUND 大圓桌W75*D75*H50CM
- mo.oh -愛雨天-千鳥紋潛水布輕便摺疊長筒雨鞋
- 【AuRox歐銳時】城市菁英三眼計時不銹鋼石英錶(AR295-亮眼
阿姨批評掃墓「人死了這麼久幹嘛要拜」 網友全怒了【NOWnews今日新聞】
骨鬆拖三年未追 就醫已經腰椎骨折【中廣新聞網】
深澳電廠 詹順貴要經濟部說清楚能源政策【中央社】
退善款讓10萬家庭頓失依靠？鄉民PO數據狠打臉傅崐萁【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》