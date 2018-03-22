台生策會與港交所簽MOU促進合作中央社 (2018-03-22 14:50)
台灣的生策會副會長、前台大校長楊泮池（前排左2）22日率團參加香港交易所舉辦的生物科技峰會，並與港交所簽定備忘錄，承諾促進合作。中央社記者張謙香港攝 107年3月22日
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