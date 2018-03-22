國道掉落枕木 後車輾過爆胎求償無門（2）中央社 (2018-03-22 14:50)
苗栗縣連姓女車主22日表示，21日晚間開車行經國道3號北上後龍路段，輾過一根掉落路面的枕木，導致輪胎爆裂，車輛修復加上拖吊費用無處求償，盼目擊民眾提供相關資訊，幫助警方盡快找到粗心車主出面負責。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年3月22日
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