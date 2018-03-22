苗栗縣連姓女車主22日表示，21日晚間開車行經國道3號北上後龍路段，輾過一根掉落路面的枕木，導致輪胎爆裂，車輛修復加上拖吊費用無處求償，盼目擊民眾提供相關資訊，幫助警方盡快找到粗心車主出面負責。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年3月22日