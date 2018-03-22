國道掉落枕木 後車輾過爆胎求償無門（1）中央社 (2018-03-22 14:50)
苗栗縣連姓女車主22日指出，21日晚間開車行經國道3號北上後龍路段，輾過一根掉落路面的枕木，導致右側兩個輪胎爆裂，雖人員沒有受傷，不過拖吊和修復費用卻無處求償。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年3月22日
關鍵字：
上一則：疑欠債5萬元 男當街遭追打
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【TRENY】鋰電起子機-14.4V
- G-SHOCK 亮眼搶色新概念潮流必備運動錶(GA-110MC-7A)白/51.
- Sony X Performance Style-U1 PDA式上蓋一片過 客製化皮套
- 【Go-Getter 太陽眼鏡】韓版時尚眉圓框款(黑-金#GS4005 C01
- 【菲鈮歐】自在觀音冰種A貨翡翠項鍊(1619)
- HAPPYHOME 豪豐3x6尺開放式書櫃AB36可選色
- CLARINS 克蘭詩 極緻活齡豐潤精華露 葛根 200ml
- 華碩 ROG SPATHA 無線雙模電競滑鼠
- LV 【N61654】 經典Damier ELISE短夾
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰地芙蓉手鐲(手圍18號-G9-28)
2台女穿球鞋波蘭登山受困獲救 外交部：已無大礙【中廣新聞網】
婚宴蟑螂王女不知被通緝 警在超商查獲【中央社】
開車撞死烘焙師 酒店女一審判9年6月【中央社】
台南假羊奶事件引發恐慌 藍軍要求全面檢驗校園羊奶【台灣好新聞報】
孫安佐很平靜 最遲2日見狄鶯孫鵬【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》