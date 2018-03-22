苗栗縣連姓女車主22日指出，21日晚間開車行經國道3號北上後龍路段，輾過一根掉落路面的枕木，導致右側兩個輪胎爆裂，雖人員沒有受傷，不過拖吊和修復費用卻無處求償。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年3月22日